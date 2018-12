Leonardosino a poche stagioni fa veniva considerato uno dei più promettenti terzini del campionato italiano. Da tempo laha messo gli occhi sul difensore, che ha suscitato l'interesse blucerchiato già in svariate sessioni di mercato. Il calciatore però è di proprietà della, che dopo il biennio a Bergamo lo ha riportato a Torino.Nel frattempo Spinazzola ha dovuto fare i conti con un serio infortunio ai legamenti del ginocchio nella primavera del 2018, che ha condizionato la sua stagione impedendogli di scendere in campo nelle ultime partite dello scorso campionato con la maglia dell'Atalanta. In estate i bianconeri lo hanno curato a Vinovo, e dal 27 ottobre è tornato tra i convocati di Allegri, senza scendere in campo. Alla Juve però Spinazzola è chiuso dalla concorrenza di un certo Alex Sandro, motivo per cui la Vecchia Signora potrebbe decidere di, in modo tale da garantirgli minutaggio e continuità.Ovviamente già parecchie società si sarebbero mosse, mostrando interesse, ad esempio ile il. Tra i club ovviamente figura anche la Sampdoria, anche perchè come detto dalle parti di Corte Lambruschini seguono da tempo Spinazzola. Difficile però ipotizzare che il Doria possa essere una meta gradita da tutte le parti in causa. I blucerchiati e, preferendo valorizzare giocatori di proprietà. Inoltre a sinistra Giampaolo sembra aver trovato in Murru un giocatore affidabile, e non è così scontato che l'allenatore cambi le sue convinzioni i fase difensiva, oltretutto considerando il fisiologico tempo di adattamento agli schemi dell'allenatore, piuttosto lungo per tutti.