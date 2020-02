Continuano ad emergere alcuni problemi legati alle attività imprenditoriali di Massimo Ferrero, che stanno attraversando un momento piuttosto complesso. Oltre alla situazione legata a due società del Viperetta, Eleven Finance e Farvem, il patron della Sampdoria dovrà affrontare anche la questione legata ai suoi cinema, finiti all'asta.



E' di qualche tempo fa la notizia dell'asta di quattro storici multisala romani di proprietà del numero uno blucerchiato. Gli impianti in questione sono l'Adriano (prezzo di base di 27 milioni), l'Atlantic di via Tuscolana (quasi 11 milioni), Roma (2,3) e l'Ambassade a 2,6. I quattro cinema verranno battuti il prossimo 7 maggio, poi però Ferrero dovrà fronteggiare una nuova asta, per altri tre multisala.



I tre cinema aggiunti, scrive Primocanale, saranno ​il Royal (base d’asta 3,7 milioni), il Reale da 4,1 milioni e l'Excelsior, che oggi è una sala da ballo valutata 3 milioni. ​Il Tribunale di Roma ha fissato la “vendita senza incanto con modalità telematica sincrona mista" per il prossimo 8 maggio.