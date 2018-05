Germania, Spagna, Italia. Ora anche Inghilterra. Praticamente tutti i principali campionati d'Europa hanno messo gli occhi su Lucas, centrocampista uruguaiano dellache piace a mezzo mondo. In Serie A, hanno chiesto notizie del numero 34 blucerchiato il. In Germania invece Torreira viene seguito dal Lipsia, ma non mancano le pretendenti pure in Spagna. Nei giorni scorsi invece si era parlato del Liverpool , ma la società di Premier maggiormente interessata all'ex Pescara sarebbe in realtà l'pronto ad insidiare le squadre italiane nella corsa al regista.I Gunners recentemente hanno cambiato direttore sportivo, affidando la gestione della squadra a Raul Sanllehi, ex dirigente del Barcellona. Secondo La Gazzetta dello Sport il ds sarebbe un grandissimodi Torreira, e lo riterrebbe l'elemento perfetto da portare all'Emirates considerando anche la filosofia di gioco del club inglese. L'interesse dell'Arsenal potrebbe avere risvolti anche per quanto concerne il mercato in entrata della Samp. L'interesse di Corte Lambruschini per Bennacer (talento classe 1997 di proprietà dell'Empoli ma cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal) non è passato inosservato a Londra, e le due società potrebbero arrivare ad una sorta di accordo. Il Doria potrebbe garantire una corsia preferenziale all'Arsenal per Torreira, e in cambio Sanllehiin un'eventuale trattativa tra Empoli e Samp per Bennacer. Bisogna ricordare che sul centrocampista franco-algerino l'Arsenal ha un'opzione: offrendo la stessa cifra di un'altra società interessata, potrebbero riacquistare il cartellino del giocatore cresciuto nelle giovanili del club d'Oltremanica.