Tra gli elementi in scadenza di contratto a giugno per la Sampdoria ci sono Verre e Gaston Ramirez, ma pure Fabio Quagliarella e Claudio Ranieri. Sia l'attaccante che il tecnico potrebbero teoricamente già accasarsi con altre squadre adesso in vista dell'estate.



Non ci sarebbero però per il momento novità significative su questo fronte. Ferrero è stato chiaro in merito a questi rinnovi: vuole parlarne soltanto più avanti, scrive Il Secolo XIX, accettando il rischio di un possibile accordo da parte della punta e del mister. Quagliarella in particolare ha lanciato recentemente messaggi ben precisi in merito alla sua volontà di chiudere alla Samp e rimanere a Genova, respingendo al mittente anche il sondaggio della Juve.