La Sampdoria di mister Roberto D'Aversa si godrà ancora un giorno di riposo. La formazione blucerchiata infatti si ritroverà domani al Mugnaini per preparare la delicata sfida con l'Inter, in programma domenica al Ferraris.



La Samp dovrà fare a meno ancora per qualche giorno dei suoi giocatori impiegati con le Nazionali, che rientreranno tutti giovedì. Al ritorno a Bogliasco andranno valutate con attenzione le condizioni di Bartosz Bereszynski e Albin Ekdal. Sia il terzino polacco che il centrocampista svedese hanno accusato alcuni problemini fisici, la loro condizione verrà valutata dallo staff sanitario genovese.