Novità importanti in casa Joachim Andersen, il difensore centrale della Sampdoria nonché grande gioiello messo in vetrina da mister Giampaolo nel corso della stagione 2018/2019. Il giocatore danese ha attirato gli sguardi di numerosi club. Inter e Juventus lo stanno seguendo in Italia, Manchester United e Tottenham in Inghilterra, senza contare le voci dalla Bundesliga: ultimamente il lavoro di certo non è mancato al padre del giocatore, Jacob Andersen, che cura gli interessi del figlio. Per questo motivo secondo i rumors raccolti dai danesi di Transfervinduet il procuratore avrebbe deciso di affidarsi al gruppo Stellar Football Ltd, un gigante del settore che cura anche gli interessi di calciatori del calibro di Gareth Bale.



Nelle ultime settimane inoltre si sarebbe fatta avanti un'ulteriore pretendente, pronta a contendere a Inter e Juve il difensore. Si tratterebbe del Paris Saint Germain, che avrebbe mostrato interesse nei confronti del calciatore classe 1995. Pare sempre più probabile a questo punto una vera e propria asta a giugno, con parecchie società chiamate a sfidarsi per assicurarsi le prestazioni di uno dei più interessanti calciatori di questa Serie A.