E' una storia davvero molto curiosa, quella che arriva dalla Danimarca e che coinvolge il difensore dellaJoachim. Concluso il campionato di Serie A, noncurante delle dozzine di voci sul suo futuro che già si rincorrono sui media di mezza Italia, il centrale è volato nella città di Albertslund. Destinazione, l'Albertslund Gymnasium, scuola superiore secondaria della città dove si è diplomato, dopo aver seguito le lezioni online durante la permanenza in Italia.A Andersen è stato donato il tipico cappello da marinaio con il simbolo della scuola al termine dell'ultimo esame. incentrato sull'economia internazionale e in particolare sul tema 'Globalizzazione e Competitività'. Di cosa si tratta? "Beh, devi chiedere alla mia insegnante" ha risposto il difensore classe 1996 ridendo a Ekstrabladet.dk. "Anno sabbatico? No, lo posso fare alla fine della mia carriera."Inevitabili ovviamente le domande sul futuro del suo allenatore e l'interesse del Milan: "Giampaolo al Milan? Negli ultimi giorni mi sono concentrato sul mio esame, che è durato ventiquattro ore. Non ho letto molto sui media.ma allo stesso tempo sono anche un po' dispiaciuto perché è stato un ottimo allenatore per me.. Sognare di andare da lui?."La storia si conclude con un ultimo gesto curioso e divertente. Andersen infatti ha regalato una maglia dellaall'insegnante che ha lavorato con lui via Skype nel corso dell'anno: "" ha raccontato la professoressa. "Accademicamente è anche piuttosto intelligente ma a volte doveva solo essere spronato."