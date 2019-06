Dall'incontro di oggi potrebbe uscire il nuovo nome dell'allenatore della Sampdoria: dopo la sparata di ieri su Giampaolo, la dirigenza blucerchiata si vedrà e definirà la candidatura definitiva per la panchina doriana. Nel faccia a faccia di Genova verranno analizzati i pro e i contro delle varie idee, in particolare quella di Stefano Pioli, il profilo che pare decisamente in vantaggio rispetto agli altri candidati.



L'ex allenatore di Inter, Lazio e Fiorentina viene considerato un tecnico di alto profilo dagli uomini mercato di Corte Lambruschini, che hanno già incassato il benestare del mister senza però aver ancora trovato l'accordo. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica le uniche perplessità su Pioli riguardano le sue motivazioni e la sua voglia di lavorare con una squadra composta da giovani da valorizzare. Praticamente irraggiungibile ormai per la Samp Eusebio Di Francesco, mentre il nome di Liverani non ha convinto tutte le parti in causa.