Sampdoria, ansia per Esposito. E Conti si infortuna all'esordio

La situazione in casa Sampdoria, a livello di problemi fisici e noie muscolari, è davvero surreale, quasi tragicomica. L'elenco di calciatori acciaccati, fermi e il numero di ricadute sta iniziando ad assumere contorni grotteschi e anche la partita di ieri, contro il Pisa, sembra aver lasciato strascichi importanti per il club genovese. A farne le spese sarebbero stati Sebastiano Esposito e il giovanissimo Francesco Conti, centrocampista della Primavera blucerchiata.



Secondo Il Secolo XIX, la Samp sarebbe in ansia per le condizioni di Esposito,che è stato tolto dal campo da Pirlo durante la ripresa. La punta avrebbe infatti accusato dei fastidi muscolari, in particolare al quadricipite destro. Si tratta dello stesso muscolo infortunato a dicembre, per cui il giocatore scuola Inter era stato costretto a saltare alcune gare. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni.



Davvero incredibile invece la sfortuna per Francesco Conti, classe 2004 al suo esordio in prima squadra. Conti è entrato in campo per una manciata di minuti, all' '80 minuto ha rilevato Darboe, ma nel finale di gara avrebbe avuto alcuni problemi alla spalla. Conti ha stretto i denti, è riuscito a chiudere il match, ma potrebbe doversi fermare.