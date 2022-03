Quelle di Vladyslav Supryaga sono giornate tutt’altro che semplici. E probabilmente in questo caso il campo e l’andamento della Sampdoria c’entrano marginalmente, con ragione. L'attaccante blucerchiato deve convivere con le più che comprensibili preoccupazioni in merito alla sua famiglia in Ucraina, e in particolare con la condizione di suo padre e suo fratello. I due, 57 anni il primo e 27 il secondo, sono stati infatti chiamati nell'esercito, in base al decreto che prevede l'arruolamento dei riservisti tra i 18 e i 60 anni.



La famiglia della giovane punta doriana risiede a Sarata, nel distretto di Odessa, Ucraina sud-occidentale. Secondo Il Secolo XIX al momento non risulta che i familiari di Supryaga siano impegnati in prima linea, ma certamente non sono giornate semplici. Il padre Sergei è molto conosciuto nella zona, rivestendo la carica di capoagronomo del distretto, mentre la mamma è segretaria del consiglio comunale, e ha preferito rimanere con la famiglia a Sarata, pur avendo la possibilità di lasciare l'Ucraina.



Probabilmente anche lo stesso Supryaga, se fosse rimasto in Ucraina, sarebbe stato chiamato tra le fila dell'esercito, dal momento che la guerra è scoppiata proprio meno di un mese dopo il suo trasferimento nella Sampdoria.