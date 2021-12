La vicenda connessa all'arresto di Massimoè ancora in pieno svolgimento. Ieri, però, è stata una giornata ricca di colpi di scena perché, parallelamente alla detenzione del Viperetta, è andata in scena anche lanella casa romana dell'ormai ex presidente della Samp. Ferrero si è lamentato di non aver potuto assistere alla perquisizione, anche se i pm hanno spiegato di non aver concesso al Viperetta la possibilità di assistere proprio in considerazione del suo stato di salute. Era stato lo stesso avvocato di Ferrero, peraltro, a sottolineare le condizioni di salute non ottimali del suo assistito in precedenza.Durante il sopralluogo nell'abitazione di Ferrero, il problema principale è stato. I finanzieri, dopo 14 ore, hanno dovuto far intervenire un fabbro con la fiamma ossidrica, e da lì hanno sequestrato oltrein banconote. Nel frattempo la squadra mobile, arrivata sul posto, ha portato via anche ladi Ferrero, arma regolarmente denunciata e detenuta. I prossimi passaggi saranno, domani alle 13.30,di garanzia, con il Gip di Paolo che ascolterà Ferrero tramite videoconferenza.La strategia dei legali di Ferrero, invece, è già definita. Verrà presentato un ricorso al tribunale del riesame di Catanzaro per contestare l'esigenza del provvedimento cautelare. A proposito dell'arresto, la legale di Ferrero, Giuseppina Tenga, ha il dente avvelenato: "Scrivetelo, scrivetelo,e non si sappia dov'è" si è sfogata con Il Secolo XIX. "Al di là delle contestazioni, di qualunque contestazione, non si fa così".