Una delle situazioni che la Sampdoria deve sistemare in vista della prossima stagione riguarda la questione dei rinnovi di due suoi giocatori chiave, ossia Federico Bonazzoli e Gaston Ramirez. Entrambi i calciatori hanno il contratto in scadenza nel 2021, e tutti e due sono molto chiacchierati in ottica mercato tra Inter, Fiorentina, Torino e piste estere.



Secondo Il Secolo XIX la Sampdoria si sarebbe data appuntamento con i procuratori dell'attaccante e del fantasista subito dopo Ferragosto, per poter iniziare a discutere di un eventuale prolungamento, e a quali cifre.