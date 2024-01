Sampdoria, arriva Alvarez: ha iniziato le visite mediche, i dettagli

Lorenzo Montaldo

Colpo a sorpresa della Sampdoria, e corsa anche contro il tempo per i blucerchiati, che hanno preso Augustin Alvarez dal Sassuolo, e sperano di consegnare l'attaccante a Pirlo già domani, per la partita con il Parma che la squadra genovese affronterà in piena emergenza. Pochi minuti fa la punta del Sassuolo ha infatti iniziato le visite mediche presso una struttura genovese, per poi firmare con la società di Manfredi.



Alvarez, classe 2001 reduce da un brutto infortunio dello scorso campionato, arriverà alla Samp in prestito secco dalla società neroverde fino a giugno 2024. Trattativa lampo, condotta ieri sotto traccia e concretizzatasi nella serata quella tra il Doria e il Sassuolo. Da vedere se le tempistiche permetteranno ai blucerchiati di portarlo in panchina subito, per l'anticipo di domani sera.