Gennaro Gattuso non sarà il prossimo allenatore della Sampdoria. Nonostante il pressing di Ferrero e i tentativi per convincere l'ex allenatore del Milan ad accettare la panchina blucerchiata, Ringhio non si è convinto e ha fatto recapitare alla Sampdoria il suo 'no' definitivo.



Ora la società genovese dovrà andare alla ricerca di un sostituto. I nomi caldi secondo Sky Sport restano quelli di De Biasi e Iachini, mentre sullo sfondo persiste la figura di Claudio Ranieri. Non è ancora chiaro però se il club blucerchiato sia realmente intenzionato a muoversi per quanto riguarda l'ex mister di Roma e Leicester.