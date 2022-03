Le gerarchie, nella porta della Sampdoria, non sono ancora definite. Fuori dal campo, però, il club blucerchiato ha le idee chiare e si sta muovendo con decisione sul fronte rinnovi. Il più recente, ad esempio, è arrivato un po' in sordina e coinvolge proprio il reparto, in particolare Wladimiro Falcone.



L'estremo difensore blucerchiato, ventisette anni il 19 aprile, ha prolungato di un anno il suo contratto, che adesso recita scadenza giugno 2025. Un segnale importante, anche per quanto concerne il futuro della porta blucerchiata.