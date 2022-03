Buone notizie a metà da Omar Colley per la Sampdoria. Il difensore, in questi giorni, era in attesa di capire l'entità di un problema al ginocchio accusato durante la partita con il Venezia, anche in ottica nazionale. Il calciatore classe 1992 ha infatti ritardato la sua partenza per il Gambia proprio per valutare la gravità dell'acciacco, sottoponendosi a degli esami.



La buona notizia è che i controlli strumentali di ieri mattina non sembrano aver evidenziato grossi problemi. Colley però salterà ugualmente la prima gara del Gambia, e si riserverà di valutare il da farsi per il secondo match della sua Nazionale