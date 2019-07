Colpo in sordina della Sampdoria, che potrebbe a breve chiudere un'altra operazione in ottica plusvalenza. Il nome a sorpresa circolato in queste ultime ore è quello di Kaique Rocha, difensore brasiliano di proprietà del Santos. Classe 2001, terzino ma anche centrale, il gigante brasiliano è caratterizzato da una grande prestanza fisica e un'ottima altezza (è alto più di 190 cm) ma non ha mai esordito con la prima squadra.



Secondo i media brasiliani Rocha sarebbe atterrato già ieri a Genova, e starebbe per incontrare insieme a suo padre e ai suoi agenti la Sampdoria per trattare il suo possibile arrivo in blucerchiato. Rocha ha un contratto con il Santos in scadenza nel 2020, ed è stato spesso aggregato ai 'grandi' della società bianconera.