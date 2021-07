Le prime manovre della Sampdoria, in vista della prossima stagione, più che sulla prima squadra sembrano concentrarsi sul settore giovanile. Della Primavera della scorsa stagione, infatti, pochi giocatori resteranno a disposizione di mister Tufano, e per questo motivo da Corte Lambruschini si sono mossi, ingaggiando addirittura un tris di baby calciatori dall’Atalanta.



A Genova secondo Il Secolo XIX arriveranno in prestito tre profili interessanti provenienti dal vivaio bergamasco. Sono tutti classe 2003, e si tratterà del difensore Bonfanti, del centrocampista Perego e della punta Lozza.