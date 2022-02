A centrocampo, ad inizio stagione Kristoffer Askildsen è riuscito a ritagliarsi più spazio del previsto, anche a causa di alcuni infortuni che hanno colpito dei giocatori della Sampdoria. A gennaio, poi, il calciatore norvegese classe 20001 sembrava in procinto di lasciare Genova, ma qualcosa è cambiato. Merito, anche, del nuovo allenatore: "Volevo restare qui, perché ho sentito molto parlare del nuovo allenatore" ha raccontato a TV 2. "Anche se non gioco tutte le partite, e anche se dovessi giocare zero minuti per il resto della stagione, penso che imparerò molto. C’è qualcosa di completamente diverso nell’allenamento. È stato davvero l’allenatore a farmi restare. Inoltre, mi piace vivere qui e voglio finire quello che ho iniziato".



Anche D'Aversa aveva dato subito fiducia al mediano: "Ho giocato tutte la partite e ho fatto molto bene. L’allenatore dell’epoca voleva che restassi. Quando l’allenatore dice che vuole che resti, è un buon segnale". E la Nazionale? "Voglio davvero andare agli Europei con la nazionale Under 21 il prossimo anno. Certo - conclude - è bello giocare in nazionale A".