Niente Nsame per la Sampdoria, ma assalto a Gregoire Defrel. Le ultime ore di mercato, in casa blucerchiata, saranno piuttosto convulse per quanto riguarda la situazione attaccanti. L'arrivo di Supryaga, infatti, non chiuderà i trasferimenti nel reparto avanzato, perché Giampaolo ha chiesto un calciatore con caratteristiche diverse rispetto agli elementi in rosa. Nsame andrà al Venezia, l'identikit riconduce quindi a Defrel, ed è previsto un assalto doriano nelle prossime ore.



Sampdoria e Sassuolo hanno ripreso fitti contatti per la punta francese, già transitata per Genova proprio sotto l'ala di Giampaolo. Si lavora sotto due aspetti, l'ingaggio, troppo alto per i blucerchiati, e soprattutto la formula. Il Doria vuole il prestito secco, o al massimo con diritto di riscatto, i neroverdi sperano di spuntare un obbligo, magari legato al raggiungimento di determinati obiettivi.