Ecco la lista dei convocati della Sampdoria per il match di stasera in Coppa Italia contro l'Ascoli: assenti Colley e Bereszynski, che dovrebbero recuperare per la Cremonese in campionato lunedì sera.



Portieri: Audero, Contini, Ravaglia



Difensori: Amione, Augello, Conti, Ferrari, Murru, Villa



Centrocampisti: Djuricic, Léris, Rincón, Sabiri, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Yepes



Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella