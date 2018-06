Il fatto che la Sampdoria abbia praticamente già piazzato il colpo Valon Berisha può offrire lo spunto per un'altra riflessione di mercato. Nelle idee di Corte Lambruschini infatti il kosovaro del Red Bull Salisburgo sarebbe il sostituto perfetto di Dennis Praet, il cui futuro sembra essere sempre più lontano da Genova. Negli ultimi giorni si sono accesi numerosi interessi per il centrocampista belga, al centro di una vera e propria asta.



In Italia sono tre le società interessate: la Juventus, l'Inter e il Napoli. La società di Torino ha rotto gli indugi, e pare intenzionata ad affondare il colpo per assicurarsi l'ex Anderlecht. In settimana secondo Il Secolo XIX i bianconeri avrebbero anche programmato un incontro con gli agenti di Praet per iniziare a gettare le basi di una trattativa. L'Inter invece ha il paletto del fair play finanziario, è interessata da tempo al numero 18 blucerchiato (e anche a Bereszynski) ma potrà acquistare soltanto dal 1° luglio, e prima dovrà realizzare alcune plusvalenze significative.



I nerazzurri starebbero cercando di inserire alcuni giovani come Radu, Bettella e Valletti, ma la Samp dovrebbe pagarli al club di Milano entro fine giugno in modo tale da contribuire alle plusvalenze dell'Inter. Praet però piace molto anche al Napoli, che invece non avrebbe problemi di liquidità e potrebbe investire subito sul classe 1994. Oltretutto il direttore sportivo doriano Osti e il 'collega' Giuntoli parlano spesso - anche di Torreira - e non è escluso che possano imbastire una trattativa per Praet.