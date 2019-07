La Sampdoria rimane a caccia di esterni, e l'obiettivo principale in casa blucerchiata risponde al nome di Simone Verdi del Napoli. La trattativa però come noto è complicata dalle richieste di De Laurentiis e dalle azioni di disturbo di altri club.



I blucerchiati secondo Il Secolo XIX non sono intenzionati a partecipare ad eventuali aste, né ad accontentare in tutto e per tutto la richiesta del Napoli di 20 milioni più 5 di bonus. Per questo motivo la dirigenza doriana attende: la speranza è che altre società, ad esempio il Torino di Mazzarri, virino su altri obiettivi.



A quel punto il Napoli potrebbe ritrovarsi costretto a scendere a compromessi tra quelli che sono i sogni del suo presidente e quella che invece è la realtà del mercato e delle sue quotazioni. Con la Sampdoria che resta alla finestra, pronta a piazzare il colpo conclusivo oppure a virare su altri obiettivi.