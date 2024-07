Sampdoria, Audero addio? Il Como torna forte sul portiere. E il sostituto...

Getty Images

Il calciomercato estivo è fatto anche di trattative improvvise, che sembravano essersi chiuse e che all'improvviso possono riaprirsi. Ad esempio, dopo il grande interesse iniziale, la pistaper Emilpareva essersi raffreddata notevolmente. La società lombarda aveva virato su altri obiettivi, in particolare Pau Lopez, e laproprietaria del cartellino dell'estremo difensore italo-indonesiano stava valutando con attenzione il futuro del giocatore. Almeno sino a poco tempo fa, perché Fabregas è tornato con decisione sul calciatore ex Juve.Il Doria prende in considerazione la cessione di Audero, ma non vuole 'svenderlo': l'anno scorso era stato valutato circa 6-7 milioni nell'ambito dello scambio con l'Inter, e i sondaggi arrivati sino ad oggi erano stati considerati. Troppo basse le bozze di offerta e le proposte ricevute dal club genovese che, nonostante lo stipendio del ragazzo classe '97 - sono, decisamente fuori portata per la Serie B - sarebbe disposto ad un sacrificio per trattenere Audero come portiere in vista della prossima stagione, garantendosi un numero uno affidabile e un idolo della tifoseria da cui ripartire. Per convincere la Samp, quindi, serve un investimento importante, superiore ai 6 milioni.

Il Como pensava di avere praticamente chiuso il trasferimento di Pau Lopez dal Marsiglia, ma le difficoltà per arrivare allo spagnolo nelle ultime 24 ore hanno. La sensazione è che nei prossimi giorni il pressing biancoblu diventerà particolarmente intenso, e i presupposti per arrivare ad una quadra ci sono tutti. Oltretutto il Doria potrebbe reinvestire parte dell'incasso per Tutino, grande obiettivo di mercato dell'estate blucerchiata, e la partenza di Audero sbloccherebbe il fronte attaccante.La Samp poi dovrebbe sostituire Audero, e il capitolo portiere è particolarmente sensibile per Accardi. Il ds genovese aveva puntato ad esempio un profilo a lui familiare, Samuele, che però proprio ieri ha rimediato un significativo trauma distorsivo alla caviglia destra. Non dovrebbero esserci lesioni, ma i tempi di recupero sono ancora tutti da valutare e ciò potrebbe innescare riflessioni nella Samp. L'altro nome circolato per il Doria era quello di Filip. Il numero uno di proprietà dell'Inter ha lasciato un ottimo ricordo,e tornerebbe volentieri a Genova. Oltretutto, con i nerazzurri è in ballo il nome di Leoni. Il problema è che, nell'ideale percorso di crescita pensato dalla società di Marotta, l'idea sarebbe dare in prestito Stankovic in A. Un'altra stagione in una piazza importante come Genova, però, potrebbe rappresentare l'eccezione a tale scenario.