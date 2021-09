Nel comunicato diramato oggi dalla Sampdoria, ha suscitato parecchia curiosità l'allenamento svolto a parte dal portiere blucerchiato Emil Audero, soprattutto in vista della partita con l'Udinese. La preoccupazione era un acciacco per il numero uno doriano, in grado magari di compromettere il match. In realtà, secondo Sampnews24.com, Audero è stato sì impiegato i una seduta programmata in piscina, alla pari di Mohamed Ihattaren, ma già domani il giocatore tornerà ad allenarsi regolarmente con il gruppo e sarà convocato per la sfida contro i bianconeri di domenica.



Anche Ihattaren è stato sottoposto alla seduta in piscina, e pure l'esterno ex Psv sembra andare verso la convocazione contro l'Udinese. Il giocatore classe 2002 potrebbe quindi sedersi per la prima panchina, anche se un suo esordio resta difficile, essendo ancora in via di recupero dal punto di vista fisico. Probabile che possa fare qualche minuto con il Cagliari, dopo la sosta.