Emil Audero, portiere della Sampdoria, parla a Dazn al termine della partita vinta 2-1 contro l'Udinese: "La parata su Mandragora? È stata un’azione veloce, dopo il rimpallo la palla è rimasta lì, ero già per terra, in quei casi lavori di istinto. Sicuramente ero in una posizione scomoda, la difficoltà è stata quella”.



SU TORREGROSSA - “Si è presentato molto bene, è un ragazzo per bene, solare, non avevo dubbi sul suo ingesso. Il mister gli ha dato subito fiducia, è un giocatore altruista e fisico e si è visto in occasione del gol. Sono felice per lui".