Le copertine nellase le sta prendendo anche Emil, il portiere blucerchiato arrivato in estate dallacon il difficile compito di sostituire Emiliano Viviano. Merito anche delle statistiche, che dipingono l'estremo difensore italo-indonesiano come il portiere meno battuto dell'intera Serie A. Persino meglio dell'ex compagno Szczesny: "Sotto l’aspetto mediatico, fa piacere quando si parla di te in termini positivi, meno quando se ne parla in negativo" ha spiegato Audero a La Gazzetta dello Sport. "Ma per quanto mi riguarda, non ci penso più di tanto. Anzi, forse da un lato è anche meglio: dar meno importanza a quell’aspettoA me non interessa, mi interessa di più far bene sul campo. E che a quelli che contano arrivi quello che faccio".Una frase che suona molto 'Juventus style': "Normale,quindi un po’ sì. Ma sono ancora all’inizio, devo continuare così. Se sento? L’ultima volta quest’estate. Mi ha mandato un messaggio a inizio stagione e poi basta. Spero ci sia modo di risentirsi". Nel frattempo, la sua Samp è la squadra che ha subito meno gol in Serie A, e l'anno scorso con il Venezia ha chiuso con il terzo posto per la retroguardia meno battuta: "Mi piace integrarmi con il reparto difensivo, poi uno ci mette del proprio. Quel che faccio è aiutare gli altri, cercare di metterli bene, dare una voce in più dietro: alla fine è tutta una questione di squadra"Audero sembra molto posato e tranquillo. Quante volte perde la pazienza?Anche in campo succede, ma cerco sempre di mantenere la concentrazione. Perché alla fine il ruolo del portiere è questo, devi guardare soprattutto te stesso". Nel frattempo il giocatore classe 1997 ha trovato un nuovo allenatore, Marco Giampaolo, e il feeling è stato immediato: "ha un suo modo di vedere il calcio particolare, ma funzionale. Stiamo ottenendo risultati giocando un buon calcio - conclude il portiere blucerchiato - come del resto Giampaolo ha sempre fatto"