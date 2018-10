Il portiere della Sampdoria Emil Audero ha parlato del suo ottimo momento e di quello della squadra a Sky Sport: "Sono contento di quello che stiamo facendo, ho trovato un grande gruppo e composto da ottime persone e ottimi giocatori: non posso che essere soddisfatto. Io come Pagliuca? Sono bei paragoni, ognuno cerca di fare del proprio meglio: la difficoltà è mantenere uno standard importante per tutto l'anno, questi paragoni danno stimoli e anche responsabilità".