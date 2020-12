Nel pareggio dellacon il Torino, il grande protagonista blucerchiato è stato Emil. L'estremo difensore ha tenuto a galla la squadra di Ranieri con parecchie parate di altissimo livello: "Ieri (lunedì, ndr)A fine partita ero contento, non lo sento come un derby. Ma giocare a Torino per me è sempre bello giocare e tornare, sentendo aria di casa" ha detto il numero uno genovese a Radio Sportiva.Audero è soddisfatto della squadra in cui gioca: "Ci aspettiamo che questi innesti nuovi facciano il loro lavoro, come il resto della squadra. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità e di centrare la salvezza il prima possibile. Una volta raggiunta, uno può parlare e fare discorsi di qualsiasi altro tipo. Per ora gli innesti nuovi hanno fatto belle cose. Da parte di tutti ci si aspetta non dico un salto di qualità ma una mentalità diversa rispetto all’anno scorso".Da qualche tempo, Audero fa parte anche dell'AIC: "Non è stato un periodo facile.Sono alle prime armi. Mi fa piacere intraprenderla. Ma diciamo che l’approccio ovviamente sarà graduale. La cosa principale è entrare in un mondo tra virgolette nuovo e farne parte al cento per cento".L'obiettivo adesso è di un certo livello, ossia la Nazionale: "Nella mia crescita personale e nei miei obiettivi,Ad oggi io ho sempre giocato gare con le giovanili, ma la convocazione con la nazionale maggiore sarebbe la chiusura di un ciclo. Un obiettivo importante che però non deve essere un qualcosa di negativo. Non ci devi pensare troppo. Una cosa che arriva con le prestazioni. Nella mia testa c’è questo obiettivo. Ma ci si deve lavorare serenamente"