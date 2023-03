Il portiere e capitano della Sampdoria Emil Audero ha parlato a La Gazzetta dello Sport spiegando tra le altre cose le ragioni del suo no al Nottingham Forest a gennaio:



"Ho pensato che servisse ogni sforzo per uscire da questa situazione. Ho avuto un'offerta, ma dovevo ricambiare la fiducia ricevuta qui: non era giusto andarsene così".