Il puzzle dei portieri in Serie A sta lentamente andando al suo posto. Quasi tutte le società alla ricerca di un numero uno hanno completato la casella, resta vacante soltanto uno slot della Juventus, da tempo in buoni rapporti con la Sampdoria e, soprattutto, attenta alla situazione del portiere blucerchiato Emil Audero, su cui la società di Torino detiene un diritto di prelazione.



Secondo La Repubblica, il fatto che parecchie maglie da numero uno siano già state assegnate starebbe spingendo Audero verso la permanenza a Genova. L’ipotesi bianconera, al momento, è rimasta l’unica praticabile, ma resta connessa strettamente alla cessione di Mattia Perin. La Vecchia Signora deve prima vendere l’ex Genoa per monetizzare, e non sembra comunque disposta a versare a Ferrero i 20 milioni richiesti per Audero.