Una delle più grandi sorprese della Sampdoria di Ranieri di questo inizio di campionato è sicuramente Tommaso Augello. Il rendimento del terzino è davvero super con già un gol e un assist nelle prime 4 partite di Serie A.

Il giocatore, in merito al momento della squadra e di tutto l’ambiente blucerchiato si è espresso in questi termini alla Gazzetta dello Sport:



“Fino a due settimane fa eravamo ancora a zero e sembravamo scarsi... Conta solo non ripetere la stagione passata".