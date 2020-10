La favola di Tommaso Augello racconta di una crescita esponenziale, continua e costante, dalla Serie D alla Serie A, con la maglia della Sampdoria, sino al primo gol nella massima categoria e addirittura al sogno Nazionale. Il terzino sinistro blucerchiato si gode il momento, ma sull'argomento azzurro glissa: "​Chi fa questo mestiere non può che sognare la Nazionale, io per ora non ci penso altrimenti non dormo" riporta Il Secolo XIX.



La similitudine con Torricelli però secondo Augello non regge: "Torricelli è Torricelli e non c'è paragone, io resto un ragazzo normale che pochi mesi fa prendeva Quagliarella al Fantacalcio e ora ha l'onore di giocarci insieme e servirgli persino assist. Sono felicissimo - conclude - ma non mi monto la testa"