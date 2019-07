Aulas, presidente del Lione, ha annunciato l'arrivo in Francia di Andersen, difensore prelevato dalla Sampdoria. Il giocatore, che era corteggiato anche dal Milan, sarà presentato ufficialmente solo nelle prossime ore, ma la conferma del numero uno del club francese non lascia spazio ad interpretazioni.



'ANDERSEN E' ARRIVATO' - Queste le parole del presidente riportate dal sito ufficale del club: ''Andersen è arrivato su un aereo privato con la sua famiglia. L'obiettivo era portarlo qui insieme ad altri giocatori. Il mercato non è ancora concluso e faremo altre operazioni Intanto abbiamo trovato l'accordo con Lopes per il prolungamento''. Anche Juninho, direttore sportivo, ha fatto eco ad Aulas: ''Andersen è un giocatore fantastico. Ha grandi doti tattiche e tecniche che ci aiuteranno tanto. Speriamo di annunciarlo a breve''.