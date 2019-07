Potrebbe salutare definitivamente già oggi la Sampdoria Joachim Andersen. Il calciatore blucerchiato, in procinto di passare al Lione per quasi 30 milioni (25 cash più 5 di bonus) già ieri aveva pubblicato su Instagram una 'storia' su quello che sembra un aereo, accompagnata dalla didascalia 'Let's go'. E la destinazione potrebbe proprio essere la Francia.



Oggi infatti il difensore danese è atteso a Lione, per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto che lo legherà al club di Ligue 1. A quel punto il Doria potrà ufficializzare la cessione, importante anche in chiave dell'eventuale cambio societario.