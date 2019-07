La Sampdoria ha varie idee per la fascia: l'obiettivo è quello di consegnare a mister Di Francesco una 'freccia' per l'attacco blucerchiato, e i nomi che circolano sono molti. I due nomi più gettonati sono quelli di Rigoni e Verdi, ma nelle ultime ore si sarebbe aperto un ballottaggio comprendente Josip Brekalo e Mahmoud Hassan, noto come 'Trezeguet'.



Il primo è un croato, gioca nel Wolfsburg ed è stato proposto al Doria dall'intermediario Fali Ramadani, che Ferrero conosce già per aver chiuso con il potente agenti altri affari in passato. Brekalo, 21 anni, ha un contratto in scadenza nel 2023 e il Wolfsburg chiede tanto. La richiesta di partenza infatti dovrebbe essere secondo Il Secolo XIX di circa 20 milioni, Ramadani sarebbe al lavoro proprio per abbassare le pretese tedesche o per trovare una formula 'spalmata' in grado di accontentare la Samp. "Sappiamo che Josip vuole andare via" ha detto recentemente il direttore generale dei tedeschi Schmadtke "Quando arriveranno proposte sul tavolo, se le riterremo soddisfacenti, le esamineremo".



Anche l'altro profilo accostato in queste ore alla Sampdoria, ossia quello di Trezeguet, sarebbe stato offerto da un intermediario, Vigorelli. Il calciatore in questione è egiziano, classe 1994, gioca nel Kasimpasa in Turchia ed è un ala offensiva sinistra. La Samp avrebbe già trovato l'accordo con il calciatore, per una cifra superiore a 1,5 milioni a stagione. I blucerchiati avrebbero anche avanzato una prima proposta, vicina ai 15 milioni di euro. Si tratterebbe della cifra chiesta qualche tempo fa dal vicepresidente turco ​Hasan Hilmi Oksuz. all’Aston Villa, altra società interessata.