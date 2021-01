Neppure il tempo di metabolizzare la sconfitta con la Roma, che già la Sampdoria si ritrova a dover pensare alla partita con l'Inter, in programma il giorno dell'Epifania. Ranieri dovrà fare i conti con alcune assenze importanti, ad esempio quella di Ekdal, squalificato, che verrà sostituito da SIlva, se il centrocampista portoghese avrà smaltito i fastidi dei giorni scorsi.



L'allenatore doriano però ha anche un paio di ulteriori dubbi. Uno riguarda il centrocampo, dove in ballottaggio per una maglia da titolare ci sono Damsgaard e Candreva, che potrebbe anche essere lasciato a riposo. Destino simile pure per Fabio Quagliarella, tenuto in campo per ottanta minuti all'Olimpico. Al suo posto dal primo minuto in caso di esclusione avrebbe spazio La Gumina. Potrebbe partire titolare anche Keita Baldé, uno degli ex di giornata, che ha scontato la sua squalifica e scalpita per una maglia.