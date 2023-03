Una delle paure dei tifosi della Sampdoria, in questi periodi di incertezza sul futuro, è l'eventuale perdita del titolo sportivo. Per i sostenitori blucerchiati sarebbe davvero uno schiaffo morale, l'eventualità potrebbe essere schivata grazie all'intervento di Alessandro Barnaba.



Secondo La Repubblica il finanziere, che si era mosso a dicembre proponendo una sorta di scalata interna alla Samp, a cui serviva però l'assenso di Ferrero, salvo poi ritirarsi ufficialmente in seguito, sarebbe ancora vigile. In caso di dichiarazione di fallimento del club e di esercizio provvisorio, Barnaba potrebbe contattare la curatela fallimentare per usufruire del titolo sportivo, evitare la ripartenza dalla Serie D. Per fare ciò, dovrebbe provvedere al pagamento preventivo di tutti i debiti sportivi.