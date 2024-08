Getty Images

Sampdoria, Barreca andrà via: tra risoluzione e cessione, la situazione

50 minuti fa



In casa Sampdoria c'è una situazione da sciogliere, che riguarda il destino di Antonio Barreca. L'esterno sinistro ex Cagliari sembra ormai destinato a lasciare Genova, poiché risulta fuori dai piani di Andrea Pirlo. La mancata convocazione per la sfida contro il Frosinone è solo l'ultimo segnale di una situazione ormai irreversibile, con il giocatore tra i principali candidati a salutare i blucerchiati nei prossimi giorni. Oltretutto, è probabile che il calciatore non venga chiamato neppure per la sfida di sabato sera in casa con la Reggiana.



Diversi scenari sono al vaglio, ma l'ipotesi più concreta pare essere quella della risoluzione contrattuale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, questa ipotesi appare la più probabile, nonostante l'interesse del Palermo per il giocatore. Anche il Cosenza, come riferisce Il Secolo XIX, ha mostrato interesse per Barreca, ma la trattativa non è mai entrata nel vivo, almeno fino a questo momento. Al momento, è difficile immaginare che la Sampdoria riesca a monetizzare dalla cessione dell'ex Cagliari. Tuttavia, liberarsi del suo ingaggio potrebbe offrire ad Accardi margine per mettere a segno qualche colpo di mercato last-minute, rafforzando ulteriormente la rosa a disposizione di Pirlo.