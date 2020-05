Il centrocampista Edgar Barreto, dopo 110 presenze con la maglia della Sampdoria, saluta Genova e i blucerchiati. Per l'ex giocatore di Atalanta e Palermo è infatti arrivato il momento di una nuova avventura, dopo una stagione travagliata e poche presenze con la maglia doriana. Il giocatore, che nelle ultime due stagioni ha disputato poche partite anche a causa di alcuni problemi fisici, rescinderà infatti il suo contratto con la società di Corte Lambruschini.



Arrivato nel 2015 come svincolato dal Palermo, Barreto ha deciso di interrompere la sua esperienza genovese per 'motivi personali'. Ora nel futuro del calciatore potrebbe esserci un ritorno in Olanda, dove la sua carriera 'europea' ha preso il via, oppure anche una possibile esperienza in panchina. Barreto è infatti iscritto al corso per il patentino base Uefa-B, e potrebbe essere questo il suo prossimo passo.