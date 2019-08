Atem Ben Arfa si avvicina a grandi passi alla Sampdoria. L'estero francese ex Paris Saint Germain è stato scelto dal club blucerchiato come primo rinforzo per il reparto avanzato di mister Di Francesco, e l'ultima amichevole giocata dai blucerchiati nel Principato di Monaco è servita proprio ad intavolare la trattativa.



A margine del match infatti sarebbe andato in scena un incontro tra l'entourage di Ben Arfa e il Doria, e la fumata bianca sarebbe ormai vicinissima. Resterebbero da limare soltanto alcuni piccoli aspetti economici, ma ci sarebbe già una sorta di intesa di massima sulla durata del contratto. Secondo il Corriere dello Sport la Samp avrebbe offerto al calciatore un triennale.