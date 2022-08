Il difensore dellaBartoszsa come si batte la Juventus. C'è già riuscito due volte, e spera di replicare anche se è ben conscio delle difficoltà che riserva una partita con i bianconeri: ": con la Juventus è così non puoi mollare fino al fischio finale. Il risultato fu meno netto ma facemmo una grandissima partita, indimenticabile. Battere la Juventus è sempre emozionante. Come lo fu anche ilanche se era l’ultima stagionale" ha raccontato a Il Secolo XIX.La ricetta per sconfiggere i bianconeri? Facile a dirsi, meno a farsi: "Per battere la Juventus devi fare una partita speciale, concentrato dal primo minuto all’ultimo, lottare su ogni pallone, eseguire alla perfezione tutto quello che dice il mister e metterci anche qualcosa di più.".La Samp nella prima partita di campionato non ha demeritato: "Con l’Atalanta siamo partiti come ci eravamo detti, molto aggressivi, abbiamo anche segnato maLoro sono pericolosi, ma abbiamo creato più noi, meritavamo di più. Il calcio è così. Ora arriva subito una sfida stimolante, vogliamo riprenderci con la Juventus i punti persi. Quando perdi così il dolore è maggiore, ma in allenamento vedo una squadra che ha giusta rabbia Bisognerà abbinarci la testa: essere freddi, lucidi perché loro hanno tanta esperienza".Bereszynski ha smaltito l'acciacco subito sabato: ", mi sto allenando senza problemi.ma restiamo elastici, possiamo cambiare sempre: vedremo lunedì come giocheremo, l’importante è seguire cosa dice il mister, lui cura tutto nei minimi particolari".