Uno dei giocatori più importanti in casa Sampdoria è senza dubbio Omar Colley. Il centrale gambiano, titolarissimo ormai da anni al centro della difesa blucerchiata, anche quest'anno ha un ruolo di spicco all'interno degli equilibri della squadra di Giampaolo. L'esperienza di Colley, però, ha attirato alcune società, e in particolare si parla dello Spezia.



Secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri vorrebbero migliorare in difesa e avrebbero messo nel mirino proprio il giocatore blucerchiato. Pecini vorrebbe quindi iniziare a sondare il terreno con la dirigenza doriana, sapendo bene però che non si tratta di una trattativa semplice: il Doria considera Colley cedibile solo a fronte di un'offerta irrinunciabile.