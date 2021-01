Continua la marcia di avvicinamento alla partita con l'Inter per la Sampdoria, alle prese con alcuni dubbi di formazione. Uno, ad esempio, riguarda l'attacco dove Fabio Quagliarella, al centro di numerose voci di mercato, potrebbe riposare lasciando spazio al tandem La Gumina-Keita. A centrocampo invece dovrebbe rientrare Adrien Silva: sarà lui a prendere il posto dello squalificato Ekdal.



Buone notizie invece per quanto riguarda la difesa, con Bartosz Bereszynski ormai pronto a tornare tra i titolari. Sarà lui a prendere possesso della corsia di destra, si giocano una maglia al centro della difesa Tonelli, Yoshida e Colley. Tonelli dovrà fare particolare attenzione: è in diffida, così come Jankto e Ramirez.



A centrocampo invece salgono le quotazioni di Damsgaard, che potrebbe strappare la maglia da titolare ad uno dei grandi ex di giornata, Candreva. Oltretutto il danese è entrato nel mirino dell'Inter, e potrebbe avere grosse motivazioni al cospetto dei nerazzurri. L'altra opzione per Ranieri è quella di sistemare Damsgaard a sinistra, facendo riposare Jantko, e diminuendo così anche il rischio 'giallo' per il ceco.