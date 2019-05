La posizione di Bartoszallaè mutata radicalmente nel giro di pochi mesi. Sino ad alcune settimane fa, il terzino polacco veniva considerato padrone della fascia destra, ma recentemente Giampaolo ha cominciato a preferire con più regolarità Jacopo, relegando alla panchina il numero 24 blucerchiato. Quella del mister è stata principalmente una scelta tecnica, legata anche alle capacità maggiormente offensive dell'italiano, a discapito dell'atletismo e della corsa dell'ex Lech Poznan.E' abbastanza semplice ipotizzare che Bereszynski non sia particolarmente felice del ruolo di riserva, a maggior ragione se si considera che il giocatore recentemente aveva fatto sapere di essere pronto a, magari trasferendosi. La sua valutazione attualmente si aggira sui, cifra importante che garantirebbe alla Samp l'ennesima plusvalenza. Il contratto scadrà nel 2023, quindi i blucerchiati si sentono legittimamente al sicuro da eventuali 'scippi', ma contemporaneamente non escludono di potersi sedere ad un tavolo per trattare la cessione di Bereszynski. Due le società in particolare ad averlo seguito, l', ma in passato anche ilaveva effettuato alcuni sondaggi per il classe 1992. Da non escludere neppure la pista estera, considerando i tanti osservatori recentemente transitati per Genova. Molto del futuro di Bereszynski ovviamente dipenderà dal destino di allenatore e società. Dovesse rimanere Giampaolo, il polacco e il suo entourage potrebbero informarsi con il mister per ottenere garanzie, se non dovesse arrivare qualche proposta allettante. Al di là di ciò comunque il laterale avrà ancora tre gare a disposizione per mettere in difficoltà il tecnico e riconquistare il posto sulla fascia destra della Samp. Lo stesso procuratore di Bereszynski lo scorso novembre aveva ammesso di essere pronto ad ascoltare offerte per il calciatore , pur non avendo ricevuto proposte ufficiali da parte di Inter e Roma