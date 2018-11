L'agente di Bartosz Bereszynski, Szymon Pacanowski, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com direttamente dal WyScout Forum di Amsterdam del futuro del suo assistito. Lui che è anche agente in Italia di Piatek e Linetty ha aperto all'addio a fine anno dopo che già la scorsa estate il terzino polacco è stato vicino a passare all'Inter.



LE SCELTE SUL FUTURO - "Dobbiamo innanzitutto dire che Bereszynski è molto felice alla Sampdoria, è concentrato sul club e sta pensando solo a giocare al meglio questa stagione. Sicuramente la Sampdoria è un club che storicamente vende, lo ha fatto in passato ad esempio con Skriniar ma non solo. Inter e Roma lo seguono? Non abbiamo ricevuto proposte ufficiali, sicuramente al termine della stagione ascolteremo le offerte che arriveranno per lui".