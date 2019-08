Bartosz Bereszynski sa che quest'anno, con l'arrivo di Depaoli, sarà dura conquistarsi un posto da titolare sulla fascia destra della Sampdoria, ma il difensore polacco vuole convincere Di Francesco: "Siamo in tre per una maglia - ha detto il difensore ai media polacchi - uno tra me e Sala dovrà andarsene. Io sto facendo di tutto per convincere l'allenatore a tenermi, vedremo cosa succederà. Il club non mi ha dato segnali di volermi mandare via, anche se so che in Bundesliga ci sono diversi club che cercano giocatori con le mie caratteristiche. Io vorrei lottare per l'Europa con la maglia della Sampdoria, ma nei prossimi giorni la situazione dovrebbe essere più definita".