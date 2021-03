Quello di Emil Audero è un nome buono per tutte le 'big' della Serie A. Il portiere della Sampdoria è stato accostato, nelle ultime settimane, praticamente ad ogni squadra tra le prime della classifica italiana. Per l'ex Juventus si è parlato di un possibile ritorno in bianconero in caso di addio di Buffon, ma pure di Inter per il dopo Handanovic e di Milan se dovesse partire Donnarumma. Il suo profilo però è stato suggerito anche in ottica Roma.



Secondo La Repubblica, oltre a queste società si sarebbe mossa pure un top club francese. Si tratterebbe del Paris Saint Germain, già da tempo ventilato come papabile società interessata all'estremo difensore classe 1997. La pista estera quindi non andrebbe esclusa per Audero, nonostante i sondaggi italiani.