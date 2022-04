Anche per questa stagione la Sampdoria, a seguito della gestione di Massimo Ferrero, chiuderà il bilancio con un forte passivo, ancora maggiore rispetto al 2020. La società, guidata sino all'arresto di dicembre dal Viperetta, chiuderà il 2021 in rosso di 24 milioni di euro.



Saranno ben dieci milioni in più rispetto al bilancio 2020, a fronte di un fatturato all'incirca dello stesso livello (76 milioni nel 2021, 75 nel 2020). La società di Corte Lambruschini, scrive Il Secolo XIX, per il secondo anno consecutivo ha provveduto alla sospensione degli ammortamenti contenendo la perdita e ha beneficiato delle rateizzazioni fiscali. Il bilancio verrà pubblicato domani e sarà approvato dall’assemblea degli azionisti il 29 aprile a Roma.