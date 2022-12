Non sarà semplice il compito di Baldini, nuovo direttore sportivo della Sampdoria, impegnato a sciogliere parecchi nodi dal punto di vista sportivo. Uno, ad esempio, riguarda Fabio Quagliarella, impiegato pochissimo da Stankovic e soprattutto indicato dall'allenatore blucerchiato come uno dei giocatori cedibili nell'ormai celebre elenco dei dieci calciatori in uscita.



Il tema Quagliarella, però, è molto delicato, un po' per il rispetto che si deve al Capitano, un po' per ciò che rappresenta nella storia della Sampdoria. C'è poi un altro aspetto crucilae, ossia il forte legame con la tifoseria, aspetto che trascende le considerazioni tecniche di Stankovic. L'idea della Sampdoria, scrive Il Secolo XIX, è quella di risolvere il nodo Quagliarella a breve, meglio se già prima della partenza per il ritiro in Turchia.



Più che Baldini, a scendere in campo potrebbe essere lo stesso presidente Lanna. Il numero uno di Corte Lambruschini appoggia tutte le scelte di Stankovic, ma era stato lui a spendersi molto per il rinnovo della punta. L'intervento di Lanna si rende necessario anche per il legame tra presidente e tifoseria.